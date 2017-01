Paris Jackson sosie de Madonna : La fille de Michael fait ses débuts chez Chanel

Paris Jackson est de passage à Paris ! La fille du regretté Michael Jackson est arrivée dans la Ville lumières il y a quelques jours pour des raisons professionnelles. Comme n témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, l'adolescente de 18 ans a décroché un contrat avec la célèbre maison de couture française Chanel.

Ce mercredi 18 janvier, la jeune femme a pris part à un shooting photo au pied de la tour Eiffel, visiblement inspiré de la Libération. Entourée de faux GI's, agitant des drapeaux français et américains, la jolie blonde a dévoilé un nouveau look qui n'est pas sans rappeler celui de Madonna à la fin des années 80. Une idée d'autant plus amusante que la reine de la pop a récemment avoué avoir entretenu une brève idylle avec son père Michael.

Vêtue d'un ensemble blanc et une paire de méduse aux pieds, Paris Jackson est apparue tout sourire et ultraprofessionnelle malgré les températures très basses qui règnent sur la ville, ne laissant rien transparaître du froid polaire dont elle a dû souffrir. Au contraire, la soeur de Prince et Blanket Jackson semble avoir succombé au charme français. "J'aime les Français, c'est très amusant de passer du temps avec eux", s'est-elle réjouie sur sa page Instagram.