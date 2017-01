Prince Jackson : Son nouveau gigantesque tatouage en hommage à son père Michael

Prince Jackson suit les traces de sa petite soeur Paris. Le fils du regretté Michael Jackson s'est offert son deuxième tatouage en l'espace de quelques mois. Un peu plus tôt dans l'année, le jeune homme de 19 ans a commencé à se faire encrer le dessin d'une armure sur le bras. Un tatouage qui n'était visiblement pas terminé puisqu'il est retourné chez son tatoueur, au Timeless Tattoo Parlor d'Hollywood, pour qu'il finisse ce qu'il avait commencé.

Sur son compte Instagram, Michael Joseph Jackson de son vrai nom a filmé en direct sa séance de tatouage pour le plus grand bonheur de ses abonnés, avant de dévoiler le résultat final du tattoo réalisé par l'artiste Justin Lewis. Le tatouage en question s'étend de son triceps jusqu'à son muscle pectoral droit et représente un morceau d'armure associé à la tête d'un dragon et surmonté par un poème de l'écrivain gallois Dylan Thomas.