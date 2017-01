Michael Jackson : Que sont devenus les trois enfants du Roi de la Pop ?

À l'aube d'un nouveau procès sordide accablant le défunt Michael Jackson, son clan reste très uni. Ses sociétés de production accusées d'avoir orchestré "l'opé­ra­tion de sévices sexuels la plus sophis­tiquée" de l'histoire, ses trois enfants continuent d'honorer sa mémoire, sept ans après son décès. Sous la tutelle de leurs grands-parents Katherine et Joseph, Prince (19 ans), Paris (18 ans) et Blanket (14 ans) ont quitté le monde des enfants pour celui des jeunes adultes.

Prince, sur les traces de son père

L'aîné se revendique comme un vrai "fils à papa". Le jeune homme ne sait ni danser ni chanter, mais entend perpétuer la mémoire de son père, notamment au travers de sa société de production baptisée King's Son Productions. En parallèle de ses études à l'université de Loyola Marymount, Prince réalise des vidéos-clips qu'il veut inspirés de ceux de Michael Jackson. Véritable bourreau des coeurs, il poursuit aussi l'oeuvre philanthropique de son père à travers sa fondation Heal Los Angeles, qui vient en aide aux enfants victimes d'abus sexuels et aux personnes sans domicile.

Paris, l'adolescente rebelle

"Mon frère fait de grandes choses, je suis fière de lui", s'est enthousiasmée la jeune Paris, faisant l'éloge de son aîné sur Instagram. À 18 ans, la seule fille de Michael Jackson peine à trouver sa place et traverse une véritable crise d'adolescence. Depuis sa majorité en avril dernier, elle s'est fait tatouer plus de trente fois, s'est mise à fumer et ne semble guère intéressée par l'idée de reprendre ses études. La jeune fille, qui a fait une tentative de suicide après le décès de son père, apparaît parfois encore fragile, notamment face au cancer de sa mère Debbie Rowe. Elle expose son quotidien sur les réseaux sociaux et n'épargne à ses abonnés aucun détail de sa love story avec le sulfureux rockeur Michael Snoddy. Prônant la paix et la tolérance, la jeune hippie a décidé de vivre d'amour et d'eau fraîche, au grand dam des internautes qui ne cessent de la juger.

Blanket, le jeune discret

Des années après la mort de leur père, les enfants de Michael Jackson sont toujours la cible de nombreuses critiques. Ce n'est pas le petit dernier qui dira le contraire puisque Blanket a préféré éviter les réseaux sociaux pour se préserver. Inscrit sur Twitter, il y est très peu actif et se fait très discret au quotidien, prenant soin d'éviter les paparazzi. Selon les informations du site RadarOnline, le jeune homme qui réside à Encino avec ses grands-parents et ses frère et soeur seraient le bouc émissaire de ses camarades de classe. "Les autres élèves sont méchants avec lui parce qu'ils sont jaloux et que son prénom fait de lui une cible facile", rapporte le tabloïd en ligne.

Une situation qui ne devrait pas aller en s'arrangeant quand s'ouvrira le nouveau procès de Michael Jackson, au mois de mars prochain.

Coline Chavaroche