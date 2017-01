Kendall Jenner : Séance shopping et sourires complices avec A$AP Rocky

Elle adore entretenir le mystère autour de ses relations avec les garçons. Plus de deux semaines après avoir été vue en train d'échanger un baiser avec le basketteur Jordan Clarkson, Kendall Jenner a de nouveau été aperçue au côté du rappeur A$AP Rocky lors d'une séance shopping décontractée.

C'est à la boutique de bijoux Rafaello & Co à New York, où elle est actuellement de passage avec sa soeur Kylie (les deux starlettes ont également retrouvé Kim Kardashian pour tourner une petite scène dans le prochain film Ocean's Eight), que la bombe de 21 ans a rejoint l'artiste de 28 ans. L'égérie de la marque Estée Lauder avait les cheveux noués en un chignon haut et portait un perfecto en daim kaki. De son côté, celui dont le vrai nom est Rakim Mayers était tout aussi visible, vêtu d'une veste en fourrure violette du meilleur effet. Ravi de se retrouver, le duo a partagé de nombreux rires complices entre deux conversations. Alors, simple amis ou bien plus ?

Je suis une fille à mecs

Il est en tout cas difficile de cerner les histoires de la si discrète Kendall Jenner. Le site E! News, proche média de la famille Kardashian, s'est d'ailleurs montré très vague sur ces nouvelles retrouvailles avec A$AP Rocky. "Ils se conseillaient mutuellement pour choisir des articles", a-t-on simplement déclaré. Quelques instants plus tard, c'est dans le magasin de prêt-à-porter Ovadia & Sons qu'ils poursuivaient leurs emplettes, cette fois accompagnés de Kylie et de son chéri Tyga.

En octobre dernier, Kendall Jenner s'était exprimée sur son site internet officiel pour parler de sa relation avec la gent masculine, se décrivant comme "une fille à mecs". "Peut-être est-ce parce que j'ai beaucoup de femmes dans ma famille et pas beaucoup d'hommes, surtout depuis que mon père a fait sa transition. Je suis plus attirée par l'énergie masculine lorsque je choisis mes amis. (...) Être entourée de mes gars est drôle et facile", avait-elle confié.