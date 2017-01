Fashion Week : Vanessa et Alysson Paradis applaudissent Lily-Rose Depp

Comme lors du défilé Chanel collection Métiers d'Art 2016-2017 (baptisée Paris Cosmopolite et présentée au Ritz, à Paris, en décembre), mère et fille se partagent la vedette. Mardi 24 janvier, Vanessa Paradis s'est rendue au Grand Palais pour assister au deuxième show de Chanel, prévu à midi. L'actrice et chanteuse de 44 ans y a été rejointe, comme lors du défilé Chanel, Paris Cosmopolite, par sa petite soeur, l'actrice Alysson Paradis, accompagnée de son compagnon Guillaume Gouix.

L'acteur de 33 ans a récemment parrainé Lily-Rose Depp lors du dîner des révélations des César.