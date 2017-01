Fashion Week : Lily-Rose Depp défile pour Chanel, Laura Smet épatée !

"Miroir, mon beau miroir...", aurait pu dire l'invitation aux défilés Haute Couture printemps-été 2017 de Chanel ! Cette saison encore, la prestigieuse maison parisienne et son directeur artistique ont investi le Grand Palais, situé avenue du Général Eisenhower dans le 8e arrondissement, et organisé deux shows. Le premier a eu lieu ce mardi 24 janvier à 10 heures. Matinale, Laura Smet a bravé le froid et découvert la spectaculaire installation Chanel.

Comme l'actrice de 33 ans, fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye et future héroïne du film Carbone (avec Benoît Magimel, en salles le 1er novembre), Cécile Cassel, Céline Sallette (bientôt dans Cessez-le-feu, projeté au festival d'Angoulême et en salles le 19 avril), Inès de la Fressange, les actrices Olga Kurylenko et Ellie Bamber ont assisté au premier des deux défilés Chanel. Kendall Jenner et Lily-Rose Depp en étaient les mannequins stars.

Lily-Rose en a assuré le final vêtue d'une magnifique robe rose pâle et accompagnée de Karl Lagerfeld.

Sont également au programme de ce deuxième jour de la #PFW Haute Couture, les shows d'Alexis Mabille, Vetements, Giorgio Armani Privé et Alexandre Vauthier.

Le bal des stars spectatrices réserve encore quelques surprises...