Anastasiya (The Game of Love) accro à la chirurgie ? Elle nous répond

Kim et Adixia des Marseillais, Shanna Kress, Amélie Neten... Nombreuses sont les candidates de télé-réalité à avoir eu recours à la chirurgie. Toutefois, toutes ne sont pas prêtes à passer sur le billard.

Pour preuve, la candidate de The Game of Love Anastasiya nous a confié en exclusivité qu'elle était 100% naturelle : "Ce n'est pas trop mon truc. La seule chose que j'aurais pu refaire, ce sont mes cicatrices sur le visage. Durant mon enfance, j'étais un peu un garçon manqué et grimpais partout. Donc je tombais souvent" Et de préciser : "Je ne suis pas parfaite, mais je m'accepte comme je suis."

Si son physique fait l'unanimité auprès des téléspectateurs, son caractère est loin d'être apprécié de tous. En effet, la jolie blonde reçoit de nombreuses critiques par le biais des réseaux sociaux : "Quelqu'un m'a dit : 'Nadia aurait dû te frapper un peu plus pour fermer ta gueule.'"

Anastasiya essaie toutefois de faire abstraction de ces commentaires pleins de haine : "J'essaie de ne pas prendre les critiques à coeur. Forcément, ça ne fait pas plaisir, surtout que certaines personnes sont violentes dans leurs paroles. Mais je me dis qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne réponds pas."

