Sarah Fraisou, Manon Marsault : Quand télé-réalité rime avec chirurgie...

Entre les candidats de télé-réalité, c'est très souvent une grande histoire d'amour. Nombreux sont ceux qui ont révélé leur opération cette année. On fait le bilan !

Les participants qui sont passés sur le billard

On commence avec Sacha Buyse. Début janvier, le candidat de Secret Story 8 a révélé par le biais des réseaux sociaux avoir fait refaire son nez. Le jeune Belge avait confié à Purepeople avoir été contraint de subir une rhinoplastie à cause d'une déviation de la cloison nasale qui endommageait ses sinus. Il avait d'ailleurs très mal vécu sa période post-opératoire, se trouvant méconnaissable.

Nadège Lacroix a pris la décision de se faire un cadeau de Noël un peu en avance cette année en optant pour la même opération que Sacha et Benoît. En effet, le 8 décembre dernier, l'ancienne candidate de Secret Story et des Anges a révélé avoir fait un voyage en Tunisie pour s'offrir un nouveau nez. L'ancienne petite amie de Nicolas n'a pas non plus caché avoir eu recours à des injections de Botox. Et elle n'est pas la seule ! Adixia et Kim des Marseillais, le chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 Benoît Dubois ou encore la future maman Julia Paredes le font également et ne s'en cachent pas. Pour sa part, Sarah Fraisou a opté pour des injections dans les lèvres et n'a pas manqué de diffuser l'une de ses séances sur Snapchat.

On l'a appris cette année

On savait que Manon Marsault avait fait refaire sa poitrine au moment où elle a participé à L'île des Vérités 3 en 2013. En revanche, on ignorait qu'elle s'était fait mettre des implants dans les fesses et qu'elle était accro aux injections. C'est grâce à un reportage de 66 Minutes diffusé cette année que le public a appris la nouvelle.

Les téléspectateurs de NT1 ont également découvert dans Secret Story 10 quatre nouveaux candidats qui étaient déjà passés sur le billard auparavant. On commence avec Mélanie qui a fait une rhinoplastie après d'un accident. "J'ai dû refaire mon nez suite à un accident parce que j'avais la cloison nasale déviée, je n'arrivais plus à respirer. Ça a été pris en charge du coup", nous confiait-elle le 18 novembre dernier. Sa grande rivale Sarah aussi a déjà eu recours à la chirurgie esthétique pour sa poitrine et s'est confiée sur le sujet à Purepeople après son élimination : "J'ai refait ma poitrine à 20 ans (...). Après, j'ai fait des petites injections aux lèvres à partir de mes 24 ans. C'est tout."

On sait aussi que Fanny – enceinte de son premier enfant – a fait une liposuccion y sa participation à Secret Story au Portugal. La raison ? Les commentaires négatifs des spectateurs qui l'avaient complexée. Et on n'oublie pas Thomas, le candidat le plus attachant de cette saison. L'Américain de 42 ans est né femme à Hawaï en 1974, sous le nom de Tracy Lagondino. Mais, s'étant toujours senti homme, il a pris la décision de recevoir des injections de testostérone dès l'âge de 20 ans, ce qui a peu à peu fait évoluer son apparence physique et sa voix. C'est après son divorce d'avec Nancy (sa compagne de l'époque) en 2012, que Thomas a achevé sa transformation physique.

Les candidats qui pourraient avoir recours à la chirurgie esthétique en 2017

La candidate de La Villa des coeurs brisés 2 Nathalie envisage de passer de nouveau sur le billard. Après avoir refait sa poitrine en 2011, l'ancienne petite amie de Vivian songe à se faire un lifting comme elle l'a confié en décembre dernier à nos confrères de Purebreak. "Je ne sais pas, peut-être dans quatre ou cinq ans. J'y pense. Après je fais beaucoup beaucoup de sport, donc ça maintient quand même", expliquait-elle.

Ayem Nour, très complexée par son ventre après la naissance de son petit Ayvin (6 mois) pourrait également se tourner vers la chirurgie pour gommer les imperfections qui la dérangent tant comme elle l'a confié à Télé Loisirs : "D'un côté, ça me complexe et d'un autre, ça reste un souvenir de mon enfant. Franchement, je ne sais pas, je ne suis pas encore décidée par rapport à la chirurgie (...). J'ai déjà besoin de me remettre en forme avec le sport et une bonne alimentation. Après, s'il y a des petits détails à corriger, je ne sais pas. J'ai un peu peur de la chirurgie esthétique.

Et on termine avec Amélie Neten qui, selon le site Public, souhaite refaire une nouvelle fois sa poitrine. Pour l'heure, la principale intéressée ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.