Andy Anderson : L'ancien batteur de The Cure est mort

Le batteur britannique Andy Anderson est mort mardi 26 février 2019. Il était connu pour avoir joué avec The Cure et il avait collaboré avec Jimmy Somerville, Peter Gabriel et Iggy Pop.

Le 17 février, dans un post Facebook, Andy Anderson révélait souffrir d'un cancer en phase terminale : "C'est le point de non-retour, cela touche tout mon corps. Je suis tout à fait conscient de la situation et ça va." Le musicien de 68 ans expliquait avoir pris des dispositions pour ne pas être réanimé par peur des conséquences et de devenir un fardeau pour ses proches. Et Andy Anderson d'ajouter : "Dans les prochains jours, nous allons parler de chimiothérapie et de radiothérapie. Avec un peu de chance je pourrai vous donner des nouvelles dans quelques jours. S'il vous plaît, pas de larmes, soyons positifs. (...) Restez cool, je le suis à 100%. C'est tout pour le moment, braves gens, et merci à vous tous pour vos messages de soutien, je les aime tous et leur garde une place spéciale près de mon coeur. Ils seront avec moi pour toujours. Prenez soin de vous aussi, on se reparle vite." C'est le dernier message de l'artiste.

C'est en 1983 que l'histoire d'Andy Anderson et The Cure commence. Le précédent batteur du groupe anglais, Lol Tolhurst, vient de passer aux claviers, le groupe a donc besoin de le remplacer. Andy Anderson joue avec Robert Smith et sa bande sur les albums Japanese Whispers (1983), The Top (1984) et leur premier album live, Concert (1984).