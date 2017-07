Andy Roddick bientôt papa pour la deuxième fois, Brooklyn Decker est enceinte

Andy Roddick est aux anges et il l'a fait savoir. Toujours très discret lorsqu'il s'agit de sa famille, l'ancien joueur de tennis de 34 ans a annoncé la grossesse de sa ravissante femme Brooklyn Decker, samedi 22 juillet.

Introduit à l'International Tennis Hall of Fame de Newport (Rhode Island), temple des champions de la petite balle jaune, l'ex-star des courts a prononcé un discours au cours duquel il a tenu à remercier sa maman, Blanche, son papa disparu, Jerry, son fils Hank, bientôt deux ans, sa femme, mais aussi sa fille prochainement attendue. Un remerciement très spécial qui n'a pas manqué d'attirer tout particulièrement l'attention.

E ! News s'est procuré un extrait du discours en question, Andy Roddick témoignant tout son amour à sa belle Brooklyn, 30 ans. "Brook, je ne sais pas comment tu gères tout cela... Tu entends beaucoup de gars qui trouvent que c'est dur de tirer un trait sur les sports professionnels, mais tu es la raison pour laquelle ma transition en une vie simple presque chaque jour a été gratifiante et complète. Hank réalisera un jour combien il est chanceux, et notre fille qui va arriver réalisera elle aussi que tu es la meilleure mère sur terre", a-t-il témoigné avec amour et reconnaissance. En plus de révéler la grossesse de son épouse, Andy Roddick, à la retraite depuis 2012, dévoile également le sexe du bébé. Une confidence personnelle inattendue lorsque l'on se souvient que l'ex-tennisman et sa femme n'avaient pas annoncé la naissance de leur fils Hank, rendue publique en octobre 2015 par la presse américaine plusieurs jours après sa venue au monde à Houston, au Texas.

Mariés depuis 2009, Andy Roddick et Brooklyn Decker ne sont donc pas près de quitter l'univers des couches et des biberons.

Olivia Maunoury