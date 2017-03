Anna Sherbinina maman: Douce photo avec sa fille après un accouchement difficile

Pouponner comble de bonheur l'actrice d'origine russe. Après avoir tourné dans la série Vinyl initiée par Martin Scorsese et au cinéma dans La Vérité si je mens ! 3 ou encore Une pure affaire, Anna Sherbinina a débarqué dans la série de TF1 dans Section de recherches. Une participation qui l'a comblée de bonheur, comme elle l'a confié à TV Mag/Figaro : "Pour la première fois, on me propose de jouer une Française sans référence ni à mes origines ni à mon physique de mannequin. Je vis depuis dix-huit ans en France, j'ai conservé un léger accent, mais, si on m'appelle pour jouer une grande blonde russe, c'est non ! Je n'ai pas obtenu le rôle d'assistante de François Cluzet dans Intouchables sous prétexte qu'elle ne pouvait pas être d'origine étrangère ! Je salue Section de recherches pour son ouverture d'esprit. C'est une série 100% française de qualité internationale. Xavier Deluc et Franck Sémonin sont aussi gentils et pros l'un que l'autre."

Quelle sera la suite pour l'heureuse jeune maman ? "On me propose deux gros projets, dont le rôle principal dans une série internationale entre Londres, Dubaï et l'Indonésie ! J'attends une vie, la plus belle chose qui soit. Tant de femmes encore sont mises au placard à cause de leur grossesse... Le papa est français, ma fille sera française ! J'aime la culture et l'esprit rebelle français, tellement riche. Les Françaises séduisent autant par leur posture intellectuelle que par leur physique."