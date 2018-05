Anne-Claire Coudray : Le déclic qui a fait qu'elle est devenue maman

Anne-Claire Coudray est une femme épanouie. En plus d'avoir trouvé l'amour en la personne de l'homme d'affaires Nicolas Vic, l'animatrice du JT du week-end de TF1 est l'heureuse maman d'Amalya, née le 16 juillet 2015. Et son envie de devenir mère, la présentatrice de 41 ans l'a ressentie tardivement comme elle l'a confié au détour d'une interview pour nos confrères de Paris Match.

Son déclic ? "Longtemps, j'ai revendiqué le fait d'être heureuse sans enfants. (...). J'ai décidé de faire un enfant lorsque je me suis sentie assez solide pour accepter ce changement d'existence. Je voulais penser et transmettre à quelqu'un d'autre. Moi qui n'avais jamais eu peur, qui me sentais quelque part invincible, lorsque je suis devenue mère, j'ai ressenti une grande vulnérabilité et une immense inquiétude pour ce petit être, car mon bonheur dépendait de lui."

Un bonheur qu'elle souhaite multiplier. Anne-Claire Coudray a en effet admis vouloir d'autres enfants : "J'ai grandi avec trois soeurs, avec beaucoup de bruits et de vie, et je rêve moi aussi d'une grande famille." C'est tout ce qu'on lui souhaite !

L'intégralité de l'interview d'Anne-Claire Coudray est à retrouver en intégralité dans le magazine Paris Match du 3 mai 2018.