Anne Roumanoff fête 30 ans de carrière avec sa fille, son ex-mari et les VIP

Entre la scène et Anne Roumanoff, c'est une histoire qui dure. L'humoriste a fêté ses 30 ans de carrière, l'équivalent de noces de perle si l'on compare à une union amoureuse, lors d'une soirée donnée à l'Olympia à Paris, le 4 novembre.

Rares sont les femmes à avoir une carrière humoristique aussi longue et Anne Roumanoff pouvait rougir de plaisir en se produisant sur la mythique scène de L'Olympia, dans le 9e arrondissement de la capitale, afin de souligner cet anniversaire exceptionnel. La star de 52 ans, qui a donné une représentation de son spectacle Aimons nous les uns les autres et plus encore, a reçu les applaudissements de la salle, dans laquelle on pouvait voir plusieurs personnalités. En coulisses, elle a ainsi pris la pose avec Elie Semoun, Claudia Tagbo, Dominique Besnehard, Nana Mouskouri, Jean-Noël Mirande, Vincent Niclo ainsi que Michel Cymes et sa femme Nathalie.

Le clan de l'humoriste était aussi présent puisqu'on a pu voir sa fille Marie, qui lui ressemble grandement, et même son ex-mari et manager Philippe Vaillant, dont elle a divorcé il y a un an.

Anne Roumanoff poursuit sa tournée partout en France jusqu'en mars 2018.

Thomas Montet