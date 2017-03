Anne Sila (The Voice): Retour en musique dans le nouveau projet de Pascal Obispo

Anne Sila s'était inclinée face à Lilian Renaud lors de la finale de The Voice 4 (TF1) en 2015, mais cela ne l'empêche pas de fourmiller de projets depuis. Après avoir présenté son premier album Amazing Problem (dans les bacs depuis le 29 avril 2016), enchaîné les concerts et brillé dans la série Falco (saison 4), dans laquelle elle a interprété la chanteuse de cabaret Claudia, la chanteuse s'apprête à remonter sur scène dans le cadre d'une comédie musicale.

Pascal Obispo a en effet pensé à elle pour son nouveau projet. Après Moïse et Adam et Eve, le chanteur de renom s'est penché sur les trois dernières années du Christ avec son nouveau spectacle intitulé Jésus. Anne Sila y interprétera Marie, la mère de Jésus. Un projet qui la comble, mais l'angoisse également. "Le stress commence déjà à monter alors que la tournée n'a pas encore commencé. Mais il faut toujours anticiper les choses auxquelles on ne s'attend pas. Je ne sais pas ce qui peut se passer mais en tout cas, ça commence bien", a-t-elle confié à MYTF1.

Si la jeune femme a accepté la proposition de Pascal Obispo "sans vraiment connaître le personnage", elle n'a en aucun cas regretté son choix : "Quand j'ai écouté la chanson de Pascal Obispo [La Bonne Nouvelle, NDLR], j'ai pleuré. J'ai trouvé qu'elle était vraiment belle. J'ai appréhendé ce personnage de manière très humaine. Marie perd son fils donc j'ai dû réfléchir à comment je devais réagir. J'ai moins abordé le personnage de façon mystique."

Anne Sila n'est pas le seul Talent de The Voice à avoir été repéré par Pascal Obispo. Clément Verzi de la saison 5 a également obtenu un rôle, celui de Judas. Mike Massy (Jésus), Grégory Deck (Jean), Olivier Blackstone (Pierre), Crys Nammour (Marie-Madeleine) et Solal (Ponce Pilate) seront également à l'affiche de la comédie musicale mise en scène par Christophe Barratier.

La première est prévue pour le 17 octobre 2017 au Palais des sports de Paris.