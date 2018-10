Anouar Toubali (DALS 9) : Ce qui l'a rendu malade

Deuxième semaine de compétition pour les candidats de Danse avec les stars 9 (TF1). Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali ont dû apprendre une nouvelle danse. Nos confrères du Parisien se sont invités aux répétitions de la star de Pattaya et Taxi 5 jeudi 4 octobre 2018, l'occasion d'apprendre qu'avec sa partenaire Emmanuelle Berne, ils réaliseront un paso doble.

Cette danse de caractère est bien loin de l'univers d'Anouar Toubali qui admet ne pas être à l'aise : "C'est beaucoup plus difficile pour moi. Mais c'est le jeu, il faut surmonter les difficultés." Cette compétition l'acteur de 31 ans, qui se présente avec humour comme étant "nain, arabe et bègue", la prend très au sérieux. Il rêvait en effet d'y participer afin de montrer son côté artistique et n'a donc pas hésité quand la production de l'émission l'a approché.

Anouar Toubali ne se doutait en revanche pas du "stress que cela engendre" : "Ce sont des heures de travail que tu mets en jeu ensuite pendant deux minutes en direct." A la fin de sa prestation samedi dernier, il a donc eu bien du mal à cacher son émotion. Il a également lancé qu'il fumait trop de cigarettes : "Je fume un paquet par jour et je n'ai même pas réduit. Mais si je vais en finale, promis j'arrête." Son deuxième défi ? "Ne pas stresser comme la semaine dernière. Ça m'a rendu malade. J'ai passé tout mon dimanche dans mon lit, sous la couverture."

Emmanuelle Berne et lui comptent donc sur leur public pour les soutenir ce samedi 6 octobre 2018 car à l'issue du prime, deux candidats quitteront définitivement l'aventure.