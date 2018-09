DALS9 : Iris Mittenaere torride sous une douche, Héloïse Martin au top !

Danse avec les stars 9, c'est parti ! Ce samedi 29 septembre 2018, TF1 diffusait le premier prime time de cette 9e saison de DALS animé par Camille Combal. Onze célébrités - Pamela Anderson, Basile Boli, Carla Ginola, Jeanfi Janssens, Lio, Héloïse Martin, Iris Mittenaere, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Terence Telle et Anouar Toubali - ont tous fait leurs premiers pas sur la plus célèbre des pistes de danse du PAF.

Qu'en ont pensé les membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond et Shy'm ? Si vous avez manqué le premier prime de Danse avec les stars 9, la suite est faite pour vous !

Pamela Anderson et Maxime Dereymez

La star de la saison, actrice mondialement connue grâce à Alerte Malibu, est certes blessée (à cause d'un grand écart lors des répétitions) mais bien motivée à l'idée d'aller loin dans la compétition. Pour sa première prestation, Pamela Anderson va tenter de charmer le jury et le public avec un cha cha. Installée en France, elle espère que le public va l'adopter. Maxime Dereymez veut qu'elle tonifie son corps.

C'est sur le tube I'm Every Woman que Pamela se lance sur le dancefloor dans une petite robe dorée et pailletée. Les cheveux au vent, la star canadienne virevolte et enchaîne les pas le sourire aux lèvres. Malgré sa blessure, elle affiche un bel aplomb et une belle énergie. Les portés sont canon ! Shy'm salue le courage et l'engagement de la star, Jean-Marc Généreux lui demande plus de tonicité. C'est un début particulièrement réussi.



Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris : 4/10

Jean-Marc : 5/10

Total : 22

Vincent Moscato et Candice Pascal

Pour sa première danse de la compétition, l'ancien rugbyman a dû apprendre les bases du quickstep. Pour illustrer cette prestation, une ambiance à la Mary Poppins envahit le plateau. Chris Marques a aussi lancé un défi à Vincent Moscato, il doit avoir l'air d'être très léger sur la piste de danse. "Je suis une libellule", réagit le candidat de 95 kilos.

Sur le plateau, c'est au son de la BO du célèbre film Disney que le duo se lance sur la piste après un fou rire avec les jurés et Camille Combal. Il faut dire que le look de l'ex-sportif très "vendeur de popcorn" n'est pas étranger à cette ambiance. Plein de second degré, Vincent Moscato fait mouche avec son énergie... Evidemment, la technique n'est pas son fort mais il fait indéniablement le show.



Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 5/10

Chris marques : 5/10

Jean-Marc : 4/10

Total : 20

Terence Telle et Fauve Hautot

Le mannequin et photographe n'a aucune connaissance en danses de salon. C'est dire si sa partenaire Fauve Hautot – qui signe son grand retour sur la piste de danse avec cette 9e saison – a du pain sur la planche. Terence ressent de la pression à être le partenaire de Fauve. "Etre avec Fauve, c'est pas les vacances", admet-il. Ils vont ce soir tout donner sur une danse contemporaine... Un choix audacieux pour une première !

Une fois sur la scène de DALS, au son de Benjamin Biolay, le duo affiche tout de suite une connexion indéniable. Terence, magnifique et torse nu, livre des mouvements d'une grande fluidité, des portés réussis et une intention impeccable. Fauve a de quoi être fière de son poulain, c'était incroyable ! Patrick Dupond trouve Terence énervant tant il est prometteur. Chris Marques est ébloui par cette première participation, il salue la délicatesse du jeune homme mais il lui conseille d'être moins doux.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 8/10

Total : 29

Jeanfi Janssens et Marie Denigot

L'humoriste devenu célèbre grâce aux Grosses têtes de Laurent Ruquier va entamer la compétition avec un quickstep, un vrai défi. Heureusement, il a pu compter sur un message de soutien enregistré par Laurent Ruquier et Laurent Baffie. Il reconnaît lors des répétitions que son corps ne fait pas toujours ce qu'il veut... Marie Denigot a beaucoup de travail avec lui. La répétition des mouvements fatigue un peu l'humoriste.

C'est sur une musique d'Elton John, I Still Standing, que Jeanfi se lance dans la compétition déguisé en pilote d'avion, un clin d'oeil à son passé de Stewart. La comédie est là, le sens du spectacle aussi, Jeanfi fait de son mieux et ça se voit... Certains portés sont même assez réussis. Jean-Marc Généreux déplore des lacunes techniques évidentes. Chris Marques lui conseille de faire attention aux placements de ses pieds.



Les notes :

Patrick Dupond : 4/10

Shy'm : 4/10

Chris marques : 4/10

Jean-Marc : 4/10

Total : 16

Iris Mittenaere et Anthony Colette

Après avoir remporté les concours Miss France et Miss Univers en 2016, voilà qu'Iris Mittenaere se lance un nouveau défi de taille avec DALS9. Elle rêve de savoir danser depuis qu'elle a vu les chorégraphies de Kamel Ouali dans la Star Academy. Son partenaire Anthony Colette était ravi d'apprendre qu'il allait être son binôme, on le comprend. Le danseur lui a appris cette semaine les bases du tango argentin. Iris ne connaît pas du tout cette danse mais elle est bonne élève. Son partenaire veut qu'il y ait plus de tension entre eux, que ce soit sexy !

Au moment du live, au son de Havana de Camilla Cabello, la jeune femme fait déjà sensation avec sa tenue scintillante flattant sa superbe silhouette. C'est sexy, c'est propre malgré quelques imperfections et c'est même... humide, puisque la prestation finit sous une douche. Jean-Marc Généreux voit quelques déséquilibres, Patrick Dupond trouve que cela manquait d'ancrage, Shy'm trouve que c'est une candidate dangereuse, Chris Marques lui conseille d'être moins superficielle dans sa connexion avec Anthony.



Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 5/10

Total : 25

Lio et Christian Millette

La chanteuse et actrice de 56 ans est stressée par cette nouvelle aventure, elle veut bien faire. C'est avec un cha cha qu'elle se lance cette semaine dans la compétition. Elle se rend très vite compte qu'elle a du mal avec la proximité avec Christian, elle est méfiante avec les gens et a du mal à se lâcher complètement. Heureusement, la venue de sa fille lors des répétitions rebooste la star de la chanson.

Sur scène, c'est au son de Hot And Cold de Katy Perry que le duo se lance sur la piste. Dans leurs costumes très colorés et sucrés, Lio et Christian font mouche. Côté danse, on note beaucoup de bonne volonté et la technique du cha-cha-cha semble bien maîtrisée. Jean-Marc Généreux est touché par la fragilité de la star, tout comme Shy'm.



Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 8/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 29

Basile Boli et Katrina Patchett

Pour sa première danse de la saison, l'ancien footballeur va devoir apprendre les bases de la samba. Il est ravi car il va pouvoir faire le show ! Avant de se lancer dans la compétition, le chanteur Soprano vient rendre visite au champion pour lui donner une écharpe porte-bonheur de l'OM. Avec ça, Basile Boli n'a pas le droit à l'erreur.

Lors du live sur Sapés comme jamais de Maître Gims, Basile Boli n'est peut-être pas le danseur du siècle mais il met du coeur à l'ouvrage. Il est souriant, il est solaire, il met l'ambiance. La complicité avec Katrina est évidente. Sa partenaire est très fière de lui. Côté jurés, Chris Marques donne au moins trois cartons rouges techniques au candidat... Jean-Marc Généreux partage l'avis de son camarade. Shy'm et Patrick Dupond saluent la bonne humeur de Basile.



Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 4/10

Jean-Marc : 4/10

Total : 21

Héloïse Martin et Christophe Licata

La jeune comédienne des films Tamara 1 et 2 fait son entrée dans la compétition. Elle reconnaît être très complexée par son corps d'entrée de jeu, elle n'aime pas ses formes, ses bras... Christophe Licata l'invite à surmonter ce complexe progressivemet car elle va devoir être sensuelle et sexy à l'occasion de leur première danse, un cha cha. "Je suis une fille normale qui apprend à danser", se dit Héloïse pour se motiver et ne plus trop se prendre la tête.

Lors du direct, au son de Mamma Mia, Héloïse apparaît ravissante dans une grande et imposante robe bleue... Cependant, quand le refrain retentit, Christophe Licata tire sur la robe et une autre plus courte à paillettes apparaît. Le show peut commencer ! Héloïse brave sa timidité et c'est payant ! La technique est là. Shy'm applaudit la jeune femme. Chris Marques se dit "absolument sous le charme".

Les notes :

Patrick Dupond : 9/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 7/10

Total : 30

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Le jeune comédien de la série Demain nous appartient (TF1) va avoir du pain sur la planche entre ses tournages à Sète et l'aventure Danse avec les stars à Paris... Heureusement, il peut compter sur Denitsa pour l'épauler. La belle l'attend dans le sud pour les entraînements après ses journées devant la caméra. Pour leur première danse, c'est avec un foxtrot que le duo va tenter d'épater les jurés.

Clément Rémiens s'élance sur la piste de danse au son de Pas là de Vianney. Tout sourire au bras de Denitsa, on sent que le jeune homme veut faire de son mieux. Ses portés sont maîtrisés, la fluidité dans les mouvements est évidente, la complicité au rendez-vous... C'est du joli travail. Chris Marques, encore une fois, est épaté par le niveau de certains candidats en première semaine... dont Clément.



Les notes :

Patrick Dupond : 6/10

Shy'm : 7/10

Chris marques : 7/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 26

Carla Ginola et Jordan Mouillerac

Très motivée, la fille de David Ginola - mannequin et influenceuse – veut que les gens apprennent à la connaître à elle, pour ne plus être qu'une "fille de". Avec Jordan, elle va devoir cette semaine apprendre les bases du tango argentin, une danse qu'avait tenté son père en saison 1 avec une réussite mitigée... Elle doit faire mieux ! Son partenaire veut qu'elle soit plus sexy, comme elle peut l'être sur son compte Instagram.

Lors du live, au son de "Moi... Lolita" d'Alizée (version Julien Doré), Carla déboule dans une robe noire ultrasexy. S'il y a des imperfections, le résultat est impressionnant. Carla est sensuelle, sexy, connectée à Jordan. Un joli moment. Jean-Marc Généreux aimerait qu'elle soit moins scolaire et que ses intentions soient moins téléphonées.

Les notes :

Patrick Dupond : 7/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 6/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 25

Anouar Toubali et Emmanuelle Berne

Très motivé, le comédien d'1m30 vu dans Taxi 5 cette année veut gagner la compétition. Avec sa partenaire Emmanuelle, il a appris un Charlestone pour marquer les esprits dès sa première danse. Il est ravi de ne pas être en binôme avec "une grande perche". Lors des répétitions, le duo se montre complice. Quand Emmanuelle propose à Anouar d'adapter la chorégraphie, il refuse. Il veut faire comme tout le monde ! Emmanuelle Berne est stupéfaite par son perfectionnisme.

Lors du live, Anouar et Emmanuelle mettent le feu au plateau ! C'est scintillant, c'est énergique, c'est empreint de comédie, le public est aux anges et le fait savoir. A la fin de la prestation, Anouar craque brièvement sous le stress. Il est satisfait d'avoir accompli tout ce travail. Shy'm et Patrick Dupond saluent la performance.

Les notes :

Patrick Dupond : 8/10

Shy'm : 6/10

Chris marques : 5/10

Jean-Marc : 6/10

Total : 25