Anthony Delon fait un très beau cadeau de Noël aux enfants de l'hôpital Margency

Quand il ne rencontre pas un grand succès à la télé, comme avec la série Interventions (TF1) et surtout plus récemment le téléfilm de France 3 Alliances rouge sang, Anthony Delon fait bon usage de sa notoriété. C'est à la demande de Lorie Pester qu'il a participé au clip de Seul ensemble.

Grâce à l'ampleur de son carnet d'adresses, elle a pu compter sur le soutien de nombreux artistes, qui ont tous répondu de manière favorable à son appel. À quelques jours de Noël, la chanteuse devenue comédienne a invité cette pléiade de personnalités à participer au clip du collectif Seul Ensemble, qu'elle a créé au profit de la Maison des parents de l'hôpital Margency.

Ensemble, ils ont présenté un poème baptisé Malades, un texte signé du grand Jean-Jacques Goldman, accompagnés d'enfants. Le comédien Anthony Delon n'a pas hésité une seconde à participer à ce projet. Afin que ces enfants hospitalisés, parce qu'ils sont atteints de cancers ou de pathologies respiratoires et digestives graves, ne passent pas Noël loin de leurs parents. Car grâce à cette vidéo, réalisée par Julien Seri, Lorie espère bien récolter assez de fonds pour rénover la maison des parents, qui se situe à côté de l'hôpital.

Papa de trois filles, Liv (15 ans) et Lou (20 ans), nées de sa relation avec son ex-épouse Sophie Clérico et avec qui il vit, et d'Alyson le Borges, mannequin de 29 ans né d'une aventure lorsqu'il était jeune, Anthony Delon a naturellement été plus que sensible à l'appel de son amie Lorie.