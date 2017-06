Anthony Martial : Crise de jalousie de Mélanie Da Cruz devant son ex !

Si pour l'heure le couple n'a pas réagi à cette révélation, l'ex-candidate de Secret Story 9 a posté quelques messages intrigants sur Snapchat. "Sept jours les plus longs de ma vie ! Mais ça vaut le coup", a-t-elle écrit. Si Mélanie Da Cruz n'a pas donné plus de précisions, Samantha a expliqué que dans sept jours, soit le 19 juin, elle devait "aller au tribunal pour [se] battre pour la garde de [sa] fille". "Tu as poussé le père de ma fille à me traîner en justice alors que je ne lui ai jamais refusé de voir mon bébé", a dénoncé la maman de Peyton.

Pour information, l'ex et la compagne d'Anthony Martial se livrent une bataille 2.0 depuis de longs mois. Peu après l'officialisation de son couple avec le footballeur, Mélanie Da Cruz s'était ainsi attiré les foudres de Samantha. Et, depuis, les deux jeunes femmes se clashent par réseaux sociaux interposés...