Antoine (10 Couples parfaits) victime de harcèlement: "On me jetait des pierres"

Antoine est l'un des candidats de 10 Couples parfaits 3. Le beau brun de 29 ans, qui réside à Paris, a accepté de participer à la télé-réalité de TFX pour faire avancer son projet professionnel : une application qui permet aux abonnés de rencontrer d'autres personnes pour faire du sport ensemble. Il se disait également qu'il pouvait trouver l'amour sur le tournage et espérait ne pas reproduire le même schéma que ses précédentes relations.

Antoine a admis auprès de Purepeople qu'il avait peur de l'engagement. Une crainte qui vient du fait qu'il a été abandonné par son papa à la naissance. "Je l'ai vu quelques fois, mais ça n'a pas été concluant. Quand c'est à l'enfant de faire la démarche, il y a un problème dans l'équation. Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas continuer à me faire du mal en y allant en permanence. S'il ne fait pas de pas vers moi, je n'en fais pas non plus. Je l'ai rayé de ma vie et c'est très bien comme ça", a-t-il précisé. Le jeune homme a ensuite admis manquer de confiance en lui.

Et il faut remonter à l'époque du collège pour comprendre pourquoi il a bien du mal à s'accepter : "Plus jeune, comme tous les enfants, on est souvent moqué, surtout au collège et qu'on est un peu différent. Quand on a un peu d'embonpoint, qu'on n'est pas forcément le plus intelligent ou autre... Le mauvais comportement, avec l'effet de groupe, c'est toujours amplifié et, bizarrement, personne n'élève jamais la voix pour aller contre ces mauvais comportements. Je les ai vécus pendant deux ans, c'était du harcèlement scolaire et c'est dur quand on n'a personne à qui parler." Antoine n'osait pas, comme beaucoup d'enfants, en parler à ses parents, par peur de représailles. Pourtant, il était victime de moqueries, mais aussi d'attaques physiques : "On me déchirait les affaires et on me jetait des pierres."

Quand il a découvert des témoignages de harcèlement scolaire, Antoine a donc été particulièrement touché.

