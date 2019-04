10 Couples parfaits – Antoine : Ce qu'il a mal vécu lors du tournage

Antoine est l'un des candidats de 10 Couples parfaits 3. Le beau brun de 29 ans réside à Paris, il est entrepreneur. Il a lancé son application qui permet aux abonnés de rencontrer d'autres personnes pour faire du sport ensemble.

Un projet qu'il espère booster grâce à sa participation à la télé-réalité de TFX et les 200 000 euros en jeu comme il l'a confié à Purepeople : "Le gain est assez important et je me suis dit qu'en gagnant, je pourrais investir dans ma start-up. Et je savais que, par rapport à la notoriété que ça pouvait engendrer, ça pouvait m'aider à vendre mon projet et le faire connaître beaucoup plus facilement. Et la troisième raison, c'est que je pouvais aussi trouver l'amour."

Antoine n'a pas caché que sa vie amoureuse était assez chaotique : "J'oscille entre les relations très courtes et des relations très passionnelles. J'ai eu deux grands amours dans ma vie, les deux relations ont duré deux ans. Et les autres, à chaque fois, j'ai du mal à m'attacher. Je papillonne pas mal parce que je ne rencontre pas celle qui me convient. Dès que ça devenait trop sérieux, je prenais peur et je faisais tout, même peut-être inconsciemment au départ, pour détruire la relation. Ça m'a joué des tours. À chaque fois que je détruisais la relation, je m'en voulais à mort et j'essayais de la récupérer. Ça ne marchait jamais."

J'avais envie de me barrer

Dans l'idéal, Antoine cherche une femme comme sa maman, explique-t-il dans son portrait. C'est-à-dire une femme "forte, indépendante", qui "arrive à faire face à tous les problèmes que la vie peut lui apporter". On ne sait pas s'il la trouvée lors de l'aventure mais, ce qui est certain, c'est qu'il a eu bien du mal à s'adapter au début du tournage.

"Surtout à cause de l'éloignement des proches. Parce que quand quelque chose ne va pas dans la vie de tous les jours, on appelle ses amis ou ses proches et ça va mieux. (...) Puis je suis de nature à faire confiance aux gens. En arrivant, je faisais donc confiance à tout le monde, je me suis dit qu'ils ne me voulaient pas de mal. Mais ça reste de la télé-réalité, il y a des gens qui sont là pour faire du spectacle. Donc à un moment, tu te dis : 'Mince, j'ai peut-être dit des choses que je n'aurais pas dû dire.'" Donc les premiers jours ont été assez compliqués, j'avais même envie de me barrer", nous a-t-il expliqué quand on lui a demandé ce qui a été le plus difficile lors du tournage.

