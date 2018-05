Antoine Griezmann : Sa grosse éclate avec la mère d'un coéquipier des Bleus...

Actuellement en préparation en vue de la Coupe du monde 2018 qui se tiendra en Russie et pour laquelle la France est citée parmi les grandes favorites, Antoine Griezmann et Paul Pogba se sont autorisé une sortie, entre deux entraînements à Clairefontaine. Les deux coéquipiers et amis dans la vie sont partis à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) où vit la famille du milieu de terrain de Manchester United.

Une jolie surprise pour le clan Pogba, et notamment pour la maman de Paul. Cette dernière apparaît sur une compilation de snaps (courtes vidéos publiées via Snapchat) faite par la chaîne sport d'Europe 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Grizou s'est bien amusé et qu'il a relâché la pression au côté de son pote de longue date.