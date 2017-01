Ariana Grande : Bluffant ! Découvrez son incroyable sosie

On pourrait facilement s'y tromper ! Même look de baby doll, même trait d'eye-liner sur les yeux. Jacky Vasquez est le parfait sosie d'Ariana Grande. Pour preuve, la femme de 20 ans est suivie par plus de 215 000 abonnés sur Instagram. Fan de la chanteuse américaine de 23 ans, elle adopte les mêmes poses qu'elle, de quoi semer encore un peu plus le doute lorsque l'on confronte les photos que chacune poste sur les réseaux sociaux.

"Honnêtement, je n'ai jamais pensé que je ressemblais à Ariana. Je verrais bien une petite ressemblance sur certaines photos et vidéos, mais seulement depuis que les gens l'ont pointé du doigt", a confié Jacky Vasquez à E! News. Et si certains Arianators (les fans d'Ariana Grande) admirent sa ressemblance avec la star, d'autres se montrent parfois violents. "J'ai reçu tellement de haine de la part de ses fans, c'est inimaginable. La moitié d'entre eux sont très doux et gentils et l'autre sont les personnes les plus méchantes j'ai jamais vues online", a-t-elle déploré.

Ariana Grande peut en dire autant. La chanteuse s'est récemment attiré de nouvelles critiques après avoir posté ce message sur sa page Instagram : "Quand tu es mignonne mais que tu es aussi l'être humain de 23 ans qui travaille le plus sur Terre. Jolie mais aussi PDG. Je n'ai pas dormi depuis plusieurs années." Ok, Ari est mignonne, mais peut-on vraiment dire qu'elle croule sous le travail ? C'est la question que beaucoup n'ont pas manqué de soulever, deux ans après le Donutgate.

Si Ariana Grande a besoin de repos, qu'elle engage une doublure pour la soulager, elle est déjà toute trouvée !