Ariana Grande "psychopathe" et "irréaliste" : Elle défraie encore la chronique !

Ce n'est pas la première fois qu'Ariana Grande s'attire les foudres des internautes. Il y a deux ans, elle a provoqué un scandale sur la Toile après avoir été filmée à son insu en train de déclarer "détester les Américains" après avoir léché un donut qu'elle a ensuite reposé dans la vitrine pour qu'il soit vendu. La polémique avait tellement enflé que la police avait été forcée d'intervenir pour y mettre un terme.

Un peu plus tôt, au mois de décembre, la chérie du rappeur Mac Miller s'est aussi emportée sur les réseaux sociaux, où elle s'est défendue de n'être qu'un "vulgaire bout de viande". La star a raconté qu'un fan s'était approché d'elle et son chéri pour le féliciter. "Ariana est trop sexy mon pote, tu dois bien te faire plaisir avec ça", lui avait-il dit. Des propos qui ont fait bondir la féministe engagée ! "Je suis extrêmement blessée. Je ne suis pas un bout de viande que les hommes utilisent pour leur petit plaisir. Que je sois sexy sur scène n'autorise personne à me manquer de respect, de même que porter un short n'est pas une incitation au viol", s'est-elle défendue alors que certains assuraient qu'elle l'avait bien cherché.

Coline Chavaroche