Ariane Brodier enceinte : l'humoriste annonce le sexe de son bébé !

En décembre dernier, Ariane Brodier (39 ans) surprenait ses abonnés sur Instagram en dévoilant qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, moins d'un an après la naissance de son fils, dont on ne connaît toujours pas le prénom. Ce lundi, elle a de nouveau fait une annonce !

La petite amie du rugbyman Fulgence Ouedraogo vient en effet de prendre la parole ce 4 mars 2019 pour révéler le sexe de leur deuxième enfant. Pour ce faire, la comédienne et chroniqueuse télé a publié une série de photos sur lesquelles on voit son petit ami éclater un ballon avec une aiguille... et une pluie de gros confettis roses s'en échapper ! "Je vous avais promis de vous révéler ce soir le sexe de notre bébé... Eh bien voilà, mon roi @Fufuouedraogo a fait son choix... On a hâte de te rencontrer petite princesse ! #itsagirl #famille", pouvait-on lire en légende de cette série de photos très réussie, réalisée par Aurélie Demarez.

Sur son blog consacré à sa grossesse, Ariane Brodier n'a pas caché dans plusieurs de ses articles qu'elle se sentait toutefois moins bien dans sa peau que lors de sa première grossesse. L'une des raisons est qu'elle a moins de temps pour faire du sport. Elle regrette aussi que la cellulite ou les varices se soient installées sur son corps. Mais, la belle blonde se réjouit du fait que son bébé est en parfaite santé. Elle qui a connu de nombreuses fausses couches craignait en début de grossesse que ce schéma ne se reproduise...