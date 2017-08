Ariane Brodier enceinte : Elle révèle avoir fait plusieurs fausses couches...

Comme promis à l'annonce de sa première grossesse, Ariane Brodier a mis en ligne un blog sur lequel elle évoque cette période unique dans la vie d'une femme. Intitulé 9moi.arianebrodier.fr, il contient divers articles et illustrations. En préambule, la jeune femme explique son projet et fait de touchantes confidences...

Début août, Ariane Brodier révélait sa grossesse et, depuis, elle a même posté un cliché de son joli baby bump. Si, à 38 ans, elle est heureuse à l'idée devenir maman, cela n'a pas été si facile que ça... "Sauf qu'entre avoir envie et arriver à tomber enceinte, il y a une chose à laquelle je n'avais pas songé... la nature. Nous avons essuyé une année compliquée émotionnellement car je n'arrivais pas à garder un bébé, et les FC [fausses couches, ndlr] se sont enchaînées. (...) Voilà pourquoi j'ai attendu si longtemps pour déclarer ma grossesse, j'avais peur... encore aujourd'hui je ne suis pas sereine car la seule chose qui compte pour moi est le petit être qui grandit dans mon ventre ...", écrit-elle.

Ariane Brodier, qui est en couple avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo (capitaine du Montpellier HR), raconte vouloir faire de son blog un lieu d'échange et de réponses à des sujets tabous. "Les médecins qui m'ont suivie m'ont beaucoup aidée, alors je voudrais que ce blog soit un espace d'échange, que vous ayez du mal à tomber enceinte, que vous ayez recours aux FIV, que vous soyez victime de FC à répétition, ne restez pas dans votre silence, on peut s'aider... Ces problèmes restent tabou alors que, dans ces moments-là, on a besoin de réponses", dit-elle.