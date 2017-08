Ariane Brodier enceinte : La belle a pris 3 kilos et dévoile son baby bump

Au début du mois d'août, Ariane Brodier révélait être enceinte de son premier enfant. La jolie humoriste de 38 ans, en couple avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo (capitaine du Montpellier HR), vient de dévoiler son baby bump...

Sur Instagram, lundi 28 août, Ariane Brodier a posté un cliché d'elle à la salle de sport, posant en brassière et laissant ainsi voir son ventre qui s'arrondit joliment. Un craquant petit baby bump qui la met en joie et qui ne va faire que se développer d'ici à la naissance de bébé, prévue pour janvier prochain. "Hello #babybump.. Baby Janvier2018. F+A.....#18weekspregnant #pregnant #love #happiness #mumtobe #healthylifestyle #fitness", a-t-elle commenté en légende.

L'humoriste, révélée par l'émission Opération séduction aux Caraïbes (M6) et que l'on voit régulièrement dans Vendredi, tout est permis (TF1), a répondu à des commentaires sur son cliché et a indiqué avoir pris 3 kilos. Ariane Brodier n'a toutefois pas révélé le sexe de son futur bébé...

Thomas Montet