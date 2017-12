Ariane Brodier enceinte : Menaces de mort, racisme, chirurgie... Sa réponse cash

Depuis l'officialisation de sa grossesse, Ariane Brodier partage son quotidien de future maman avec ses followers sur les réseaux sociaux et notamment via son blog 9moi. Mercredi 27 décembre 2017, la comédienne de 38 ans a cette fois-ci poussé un coup de gueule.

En légende d'une photo d'elle dévoilant son baby bump, Ariane Brodier a réagi aux différentes attaques dont elle est la cible ces derniers mois, certains ayant critiqué son physique et notamment ses lèvres pulpeuses. La jeune femme a défendu le "patrimoine génétique de [ses] parents" et s'est insurgée face aux rumeurs de chirurgie esthétique : "Ce n'est pas de la chirurgie, quelle femme aurait l'inconscience de faire de la chirurgie enceinte !"

Mais la chérie du rugbyman Fulgence Ouedraogo ne s'est pas arrêtée là, elle a également tenu à répondre à ceux qui lui reprochent de trop afficher son ventre arrondi, la comparant à "une vache sur le point de vêler". Ariane Brodier précise qu'elle s'expose ainsi "pour celles et ceux qui connaissent [son] parcours, pour donner de l'espoir à celles qui n'ont pas eu encore la chance d'enfanter, pour dire qu'à 38 ans, c'est possible d'attendre un bébé..."

Enfin, la future maman s'est agacée face aux critiques que reçoit son bébé avant même sa naissance... "à cause de son métissage". "Car oui chaque jour je subis des insultes racistes, des menaces de mort et d'autres mots horribles (...). Quelle honte de tenir ce genre de propos à l'aube de 2018", a-t-elle lancé. Et de conclure : "Je voulais juste vous dire que je continuerai à sourire et à être heureuse n'en déplaise à certains, peut-être des jaloux, car j'avoue j'ai beaucoup de chance."