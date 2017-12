Ariane Brodier, enceinte de 8 mois, expose son ventre dans les bras de son homme

Lundi 25 décembre, Le Parisien a publié une interview de Fulgence Ouedraogo dans sa série de portraits "Nés quelque part". Le rugbyman de 31 né à Ouagadougou, au Burkina Faso, y parle de son attachement à la France, malgré le déracinement, et de tout ce qu'elle lui a offert, comme porter le maillot tricolore : "Mes origines sont au Burkina, mais je ne parle pas la langue et j'y ai très peu de souvenirs. J'ai grandi en France, j'ai joué pour l'équipe de France, la question ne se pose pas : je suis français et j'aime ce pays et ce qu'il a pu m'offrir." Et c'est bien en France que Fulgence Ouedraogo fonde sa propre famille.

Rendez-vous dans quelques semaines/jours pour l'annonce de la naissance...