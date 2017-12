Ariane Brodier enceinte : Elle dévoile le sexe de son bébé !

Ariane Brodier se plaît à partager les joies et les peines de sa grossesse avec ses abonnés sur Instagram. On a pu admirer son beau baby bump à plusieurs reprises par exemple. En revanche, il y a un détail qu'elle ne souhaitait pas partager avec ses fans : le sexe de son bébé.

Mais ça, c'était avant. Avant qu'on ne lui organise une magnifique baby shower le week-end dernier. Probablement aux anges après cet événement particulier, l'humoriste de 38 ans a pris la décision de ne plus garder le secret plus longtemps.

"'It's a Boy' . Ça fait des mois qu'on me demande le sexe de mon bébé mais même si nous le savons depuis le début j'ai désiré garder cette information. Je me délectais trop des commentaires : 'C'est une fille ça se voit à ton visage , ton ventre , ta peau , tes cheveux' Ah bon?? .... Nous attendons notre fils avec impatience pour Janvier et pour le célébrer ce week-end nous avons fait une #babyshower sur les conseils de sa future tata @sandiebeez . Nous avons passé une superbe journée", a-t-elle écrit en légende d'une photo où on l'aperçoit au côté de son petit ami Fulgence Ouedraogo, en train de tenir un gâteau en forme d'ours sur lequel il est inscrit "It's a boy".

Les félicitations sont donc une fois de plus de rigueur.