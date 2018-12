Ariane Massenet et Daniela Lumbroso, réunies pour un 1er anniversaire festif

Jeudi 29 novembre 2018, la Galerie Bartoux soufflait sur sa première bougie au 68 rue du Faubourg St-Honoré, à Paris. Pour l'occasion, l'institution – qui possède pas moins de huit adresses à Paris et en France, ainsi que trois autres à Londres, Singapour et New York – a fêté cet anniversaire avec une flopée d'invités prestigieux. En tête de liste, Richard Orlinski, qui a habillé la galerie de divers kongs, ces sculptures si reconnaissables et désormais emblématiques dans le monde de l'art.

Le sculpteur et musicien, star de la soirée, en a profité pour prendre la pose avec les différents VIP du soir, parmi lesquels Richard Berry, qui a pu apprécier les oeuvres d'art présentes, mais aussi Joyce Jonathan que l'on a vue complice avec l'ex-Miss France 2005 Cindy Fabre. Daniela Lumbroso avait elle aussi répondu à l'invitation, tout comme Ariane Massenet. On a également croisé l'influenceuse Kiara Amato, Dj Joss Projekt, le journaliste Rachid M'Barki, le fils de Catherine Deneuve, Christian Vadim, Eric Judor, Olivier Delacroix, le compositeur Eric Serra, Grégory Fitoussi, Jean-Marc Barr et John Mamann. Tout ce petit monde a répondu à l'invitation d'Arnaud Wolgensinger, le directeur de la galerie.