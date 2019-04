Astérix – Le Secret de la potion magique : Carton du box-office dans votre salon

L'aventure d'Astérix – Le Secret de la potion magique n'est pas finie ! Sorti le 5 décembre dernier, le film d'animation réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy débarque désormais dans votre salon en DVD et Blu-Ray après avoir conquis plus de 4 millions de spectateurs dans les salles. Après Le Domaine des dieux en 2014, le papa de Kaamelott continue de faire mouche avec les personnages créés par Uderzo.

C'est donc avec un immense plaisir qu'on peut (re)découvrir les péripéties du célèbre Gaulois. Au casting des voix, les noms sont irrésistibles et on citera ceux de Christian Clavier, Florence Foresti, François Morel, Lionnel Astier, Alex Lutz... La réussite du film d'animation repose sur cette distribution, ainsi que sur le scénario original mais fidèle à l'esprit de la bande dessinée et à une la volonté d'apporter un aspect plus cartoon au long métrage, alors que l'animation en images de synthèse ramène à beaucoup de réalisme. Louis Clichy précise : "Il faut alors trouver une homogénéité dans le design. Par exemple, pour les cheveux d'Astérix, l'idée n'est pas de voir des cheveux qui ressemblent à de vrais cheveux mais d'avoir des cheveux qui sont dans l'esprit de la BD. Ce sont tous ces petits détails qui feront une belle image et qui montreront qu'il s'agit clairement d'un film d'Astérix et non d'un film semi-réaliste ou faisant penser à un jeu vidéo." (Allociné)

L'histoire : À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique...

Astérix – Le Secret de la potion magique, en DVD et Blu-ray à partir du 10 avril 2019