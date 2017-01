Attentat de Nice – Jamie Dornan & Dakota Johnson : "Nous aurions voulu rester"

Jamie Dornan et Dakota Johnson ont officiellement démarré le grand marathon promotionnel pour la sortie du film Cinquante nuances plus sombres (en salles le 8 février). De retour dans la peau de Christian Grey et Anastasia Steele, les deux acteurs vedettes de la franchise à succès ont répondu cette semaine aux questions de Paris Match.

L'occasion notamment pour eux d'évoquer leur amitié et la façon dont ils ont su appréhender ensemble leur soudaine notoriété à l'international. Si ces deux rôles les plongent dans une intimité sexuelle à l'écran, Jamie Dornan et Dakota Johnson (respectivement 34 ans et 27 ans) sont devenus complices à la ville. "Nous avons une relation très spéciale. Je suis proche de la femme de Jamie [l'actrice Amelia Warner, NDLR], de ses enfants, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il existe de nombreuses franchises à Hollywood, mais à mon avis c'est la seule où les acteurs ont pu développer une véritable amitié", a déclaré la fille de Melanie Griffith et Don Johnson.

Des propos corroborés par son partenaire de réplique. "Beaucoup de gens penseront peut-être que ce n'est que du cinéma, mais cette amitié est née assez facilement. Nous avions la même approche de nos rôles, nous étions aussi capables d'en rire, surtout après des scènes très intenses... Nous sommes désormais profondément liés. Le succès, nous l'avons vécu ensemble, les épreuves aussi", ajoute-t-il.

On nous a demandé de retourner au travail pour ne pas entrer dans le jeu des terroristes

Ce nouveau volet de la saga leur a également permis de voyager et de filmer des séquences ailleurs que dans les rues habituelles de Vancouver. Pour les besoins du script, Jamie Dornan et Dakota Johnson se sont ainsi rendus à Paris mais aussi à proximité de Nice. Les équipes étaient d'ailleurs sur place lorsque le terrible attentat du 14 juillet a fait de nombreuses victimes sur la Promenade des Anglais. C'est ainsi que les deux comédiens ont à nouveau expliqué comment cette tragédie les avait affectés. "J'y étais avec ma famille, l'équipe était à Monaco. Nous étions endormis quand l'attaque a eu lieu, car mes enfants sont encore jeunes et nous nous étions couchés tôt. Pendant la nuit j'ai reçu plein d'appels pour savoir si nous étions sains et saufs", confie le Britannique.

Dakota Johnson, elle, ne dormait pas. "J'ai attendu le plus tard possible pour savoir si toute l'équipe allait bien. Les informations arrivaient au compte-gouttes... Ce fut un événement terrible et douloureux. Nous aurions voulu rester pour aider la France. Et ne surtout pas choquer les gens en passant pour une grande équipe hollywoodienne uniquement là pour travailler. En tant que jeune Américaine, je n'avais jamais vécu d'aussi près le terrorisme. J'ai passé des heures à regarder la télé, à lire les journaux." Bouleversée, la comédienne américaine a également avoué qu'elle avait hésité à reprendre le cours du tournage après les événements. "Nous avons demandé à tous les Français qui travaillaient dans notre équipe si nous devions arrêter le tournage, par simple respect. Ils nous ont tous demandé de continuer, de retourner au travail pour justement ne pas entrer dans le jeu des terroristes", conclut-elle.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jamie Dornan et Dakota Johnson dans le magazine Paris Match en kiosque jeudi 12 janvier 2017