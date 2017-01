Audiences radio : RTL et France Inter au top, RMC et Europe 1 à égalité

Ce jeudi 19 janvier Médiamétrie a publié les chiffres des audiences radio pour la période novembre-décembre 2016. Et il y a des surprises...

RTL et France Inter au top

Avec 6,81 millions d'auditeurs (+12,7% d'audience cumulée, soit +0,7 point en un), RTL a de quoi être fière puisqu'elle continue de creuser l'écart avec ses rivales. Elle enregistre sa meilleure audience toutes vagues confondues depuis quinze ans.

Avec 6 millions de fans (11,2%, +0,7 point sur un an), France Inter conserve sa deuxième place devant NRJ. Un joli score notamment dû à la matinale de Patrick Cohen, la plus écoutée de France et ses 2 millions de personnes (+120 000 sur un an) derrière leur poste.

De son côté, NRJ est en recul avec 5,74 millions d'auditeurs en tout (-603 000, soit -9,5%). Un coup dur pour la station à son plus bas niveau depuis la rentrée 2011.

France Info gagne 297 000 paires d'oreilles, pour un total de 4,77 millions.

RMC et Europe 1 à égalité

Eh oui, RMC réunit 4,35 millions d'auditeurs cumulés, score identique à celui de son éternelle rivale Europe 1 qui a cumulé 9,1% l'année passée sur cette même période. Elle est cependant devant en part d'audience avec 6,8% contre 6,6% pour sa concurrente.

La filiale du groupe Lagardère, qui avait profondément remanié sa grille à la rentrée, a notamment perdu Jean-Marc Morandini le matin après sa mise en examen et choisi de remplacer Cyril Hanouna l'après-midi. Elle continue cependant de largement devancer RMC avec sa matinale. Malgré une baisse d'audience (-100 000), Thomas Sotto réunit 1,2 million d'auditeurs chaque matin entre 7h et 9h.

Jean-Jacques Bourdin sur RMC est écouté par 822 000 habitués entre 7h et 9h (+58 000 sur un an), en forme.

Et les autres...

France Bleu perd du terrain (-189 000). Néanmoins, elle devance Fun Radio (3,43M), Nostalgie (3,38M), Skyrock (3,22M), et Virgin Radio (2,79M).