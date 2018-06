Audition secrète : Le Talent Show sur M6 qui va faire de l'ombre à The Voice ?

M6 et la société de productions Studio 89 s'apprêtent à dévoiler un nouveau Talent Show, Audition secrète.

Le concept est simple et novateur. Ce ne sont pas les candidats qui se présentent à une audition mais l'émission, et surtout la nouvelle maison de disques de Pascal Nègre et Julien Creuzard, qui vient à la rencontre de ceux qui n'ont jamais osé franchir le pas afin de leur proposer de chanter devant des millions de Français.

Pour ce faire, la production a trouvé un système innovant. En effet, après que les proches du "Talent" ont dénoncé la star en herbe, un stratagème sous forme de caméra cachée est élaboré pour que celle-ci vienne jusqu'au plateau de l'émission (un cours de yoga, un cours de pâtisserie...). Sur place, un décor permet au talent piégé d'accéder au centre du plateau via un long couloir, jusqu'à une "boîte" dont les murs tombent au bout de quelques secondes. Le candidat qui pensait être dans un sas en attendant son activité du jour se retrouve aussitôt sur un plateau de télévision, les caméras braquées sur lui, acclamé par un public en délire !

À la présentation, on retrouve un duo bien connu des téléspectateurs de M6 : le magicien Éric Antoine et David Ginola, dont la mission est de mettre les chanteurs très vite à l'aise afin qu'ils acceptent de se produire sur scène après un bref relooking et quelques répétitions. Si la prestation plaît, les professionnels cachés derrière une vitre sans teint apparaissent, si ce n'est pas le cas, ils restent cachés dans le public.

S'il n'y a pas de vainqueur désigné à la fin de la compétition qui comprend d'autres étapes plus traditionnelles (dont une prestation avec titre imposé devant la maison de disques), Pascal Nègre et Julien Creuzard se réservent le droit de signer les talents en qui ils croient le plus. C'est lors d'un concert organisé ensuite à l'Élysée Montmartre que le programme a consacré son ou ses "gagnants".