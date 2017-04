Audrey Pulvar, signataire d'une pétition anti-FN, suspendue d'antenne

Audrey Pulvar a été temporairement écartée de l'antenne de CNews.

En effet, selon nos confrères du Parisien, la journaliste de 45 ans a été mise en retrait de ses émissions Le Grand Journal de la présidentielle et Le Grand Rendez-vous jusqu'au 7 mai 2017 à cause d'un manquement à son devoir de réserve et de neutralité en pleine campagne présidentielle.

La chaîne lui reproche d'avoir signé une pétition féministe anti-Marine Le Pen initiée par la ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des femmes Laurence Rossignol et intitulée Féministes, nous ne voulons pas du Front national. Nous votons Emmanuel Macron !.

Agacé par cette prise de position, Florian Philippot (vice-président du parti de Marine Le Pen) a publiquement demandé des comptes. "Pétition contre Marine Le Pen signée par Audrey Pulvar, qui anime des émissions politiques sur CNews. Ça pose un vrai problème d'impartialité", a-t-il tweeté avant d'être visiblement entendu par la direction de la chaîne d'information.

Sur Twitter, Audrey Pulvar a répondu à cette polémique. "Tous les jours, des journalistes-éditorialistes d'extrême-droite déroulent le programme du FN dans des médias généralistes. Ça ne gêne personne", a-t-elle lâché.