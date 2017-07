Aurélie Van Daelen : Astuces et rituels, ses conseils beauté pour un été parfait

Ex-candidate de Secret Story 5 (2011), Aurélie Van Daelen est devenue une maman heureuse, une femme comblée, mais aussi une influenceuse. Suivie par plus de 621 000 personnes sur Instagram, la jolie Belge sait que ses faits et gestes sont souvent copiés. Afin de faire plaisir à ses fans, elle lance donc sa Beauty box, spécial été. À cette occasion, elle nous livre quelque-uns de ses secrets beauté.

La premier geste bien-être du matin de la jeune femme de 29 ans est de "boire un grand verre d'eau". Une habitude simple qui permet, entre autre, d'éliminer les toxines et mettre en marche l'appareil digestif. Aurélie Van Daelen se démaquille ensuite avec de l'eau micellaire. Ça c'est pour le matin. Le soir, l'ex-Secrétiste et Ange de la télé-réalité applique une crème de nuit sur son visage et son décolleté.

La mère de l'adorable Pharell – qui a son propre compte Instagram – a aussi partagé avec nous ses astuces pour l'été : "Il faut préparer sa peau avant l'exposition au soleil. On peut appliquer quinze jours avant une crème activateur de bronzage. On peut aussi prendre des gélules. Et une fois au soleil, préférer un bon indice afin de ne pas prendre le risque d'être brûlé." Le soleil étant nocif aussi bien pour l'épiderme que les cheveux, Aurélie Van Daelen conseille aussi l'utilisation d'un "bon sérum et d'un spray protecteur UV."

Afin de partager ses bons plan,la jeune femme sort sa Summer Box. Une boîte qui comprend de nombreux produits de beauté : mascara, baume, crème... et même une paire de lunettes de soleil. Inutile de dire que ses followers risquent fort de craquer !