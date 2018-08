Axel (12 Coups de midi) : Sa déclaration touchante à Jean-Luc Reichmann

Un nouveau jour, une nouvelle compétition. Les 12 Coups de midi présentait de nouveaux challengers prêts à tout donner pour devenir Maître de midi ce jeudi 2 août 2018. Parmi eux, Axel a fait une arrivée très remarquée. Le jeune homme de 22 ans spécialisé dans le gaming a réussi à faire fort dès sa première participation. Mais ce n'est pas tout, Axel a également offert une séquence émotion avec Jean-Luc Reichmann.

Alors que l'animateur apprenait à le connaître un peu plus, comme il a l'habitude de le faire avec chacun des candidats qui défilent sur son plateau, Axel a révélé être fan de l'émission et de son présentateur depuis toujours : "Depuis que je suis tout petit, je vous regarde. Depuis Attention à la marche. Je me suis toujours dit que j'avais envie de faire ça, et maintenant je suis là."

Une déclaration touchante qui a fait plaisir à Jean-Luc Reichmann. Ce dernier s'est alors empressé d'aller le prendre dans ses bras. Un joli moment qui a attendri le public mais aussi les téléspectateurs. Axel ne sera pas venu pour rien puisqu'il est parvenu à devenir le Maître de midi lors de la manche Le Coup fatal, remportant ainsi 3000 euros.