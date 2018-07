Jean-Luc Reichmann (12 Coups de midi) : Ce qu'il a changé pour Véronique !

Ce vendredi 13 juillet 2018, TF1 diffuse Le Combat des maîtres. L'occasion d'enfin voir Christian Quesada et Véronique s'affronter. À cette occasion, l'animateur Jean-Luc Reichmann a accordé une interview à nos confrères de TV Mag et a révélé avoir changé sa façon d'animer pour "Tata Véro".

Cette dernière ne souhaite en effet pas que sa vie privée soit trop exposée comme elle l'avait confié à TV Grandes Chaînes : "Si cela ne tenait qu'à moi, je ne dirais rien me concernant. Parfois, quand je suis trop gênée d'avoir dit quelque chose, je demande à ce que ça soit coupé au montage. En général, ça l'est. Tout ce qui concerne ma vie privée, ma rencontre avec Olivier, mon mari, je n'aime pas en parler."

Le présentateur de 57 ans a donc dû faire quelques ajustements comme il l'a expliqué à TV Mag : "Véronique est une personne hypersensible : je dois faire quinze fois plus attention à ce que je dis, aux échanges que je peux avoir avec elle et les autres candidats. Ça demande une écoute et une vigilance de tous les instants." Une belle attention que l'ancienne guichetière de la Poste a appréciée à coup sûr.