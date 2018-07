Axel Huet (En Famille) hospitalisé : "Direction le bloc pour moi !"

Lundi 9 juillet 2018, M6 a lancé la septième saison d'En Famille. L'occasion de retrouver la famille Le Kervelec dans de nouvelles péripéties. Si Axel Huet s'est de nouveau glissé dans la peau d'Antoine brillamment, l'acteur de 27 ans s'apprêtait à vivre un moment difficile. Ce mardi 10 juillet, il a en effet été hospitalisé...

C'est sur Instagram dans sa story qu'Axel Huet a informé sa communauté. "Direction le bloc pour moi ! Opération du genou droit", a-t-il écrit en légende de son selfie. Bonnet sur la tête et blouse bleue au rendez-vous, l'acteur d'En Famille était visiblement sur le point de se faire opérer.

Si on n'en sait pas plus sur la cause de cette opération, on souhaite d'ores et déjà un bon rétablissement à Axel Huet.