Axelle Red a 50 ans : Artiste en "Exil" et maman sereine de 3 filles

Pour son album, Axelle Red a répondu aux questions de Télé-Loisirs. Outre son travail musical, l'artiste féministe s'est exprimé sur le mouvement #metoo et #balance ton porc. Si elle n'a pas voulu s'exprimer via les réseaux sociaux – "On est à la merci de récupérations et les propos sont souvent déformés" – elle fait part de sa triste expérience en tant que femme dans l'industrie musicale : "Moi aussi j'ai croisé un porc et j'ai carrément dû m'enfuir pour lui échapper. Au-delà de ces agressions physiques, je dénonce depuis longtemps le fait que les postes de pouvoir et de décisions sont presque toujours occupés par des hommes qui n'ont pas forcément la même vision du monde que nous."

Chanteuse aux anges, Axelle Red est une maman comblée avec ses trois filles, Janelle (18 ans), Gloria (14 ans) et Billie (12 ans), qu'elle a eues avec son mari Philip Vanes. Aujourd'hui, sa progéniture a bien grandi et son implication de mère est toujours aussi essentielle : "Un bébé, vous lui donnez du lait et de l'amour et tout roule. Les ados, eux, vous mobilisent bien plus que ça. Je m'amuse toujours à me comparer à Cendrillon. Le matin, je dois mettre de l'ordre dans la maison et préparer à manger pour que tout le monde ait le ventre plein à midi et le soir. Et une fois que j'en ai fini avec les tâches ménagères, je file dans mon placard pour enfiler un petit pull pour aller faire une interview. Sauf qu'une de mes filles me l'a piqué ! Alors, je m'improvise vite fait une robe et j'ai enfin le droit d'aller sur un plateau télé. Comme Cendrillon va au bal (rires)."