Ayem Nour : Sa décision radicale après la mise au point de Vincent Miclet

Dès lors, certains internautes ont fait le lien avec la récente mise au point de Vincent Miclet au sujet de son couple avec la jolie brune. "La relation entre monsieur Vincent Miclet et madame Ayem Nour ne tient qu'à l'imagination de cette dernière, a assuré l'attaché de presse de l'homme d'affaires en exclusivité pour Purepeople. En effet, ils sont séparés depuis septembre 2016. Ils se sont revus à plusieurs reprises et notamment à Saint-Barthélemy cet hiver, mais uniquement pour le bien et l'équilibre de leur fils."

"Monsieur Miclet ne retiendra que les bons moments passés pendant ces quatre années, mais ne veut plus que la mère de son fils continue à faire croire qu'il existe encore une relation sentimentale avec elle. Monsieur Miclet a toujours vécu dans la réalité, et n'a jamais évolué dans le monde fantasque de la télé-réalité contrairement à son ex-compagne", peut-on également lire dans le communiqué. Bien que séparés, Ayem Nour et Vincent Miclet conservent "de très bonnes relations pour le bien et l'équilibre de leur enfant". Des révélations auxquelles l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 n'a pas répondu...