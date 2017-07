Ayem Nour et Vincent Miclet séparés : Une mise au point on ne peut plus claire

A la question de savoir si Ayem Nour et Vincent Miclet forment encore un couple, la réponse est.. non ! Alors que l'animatrice de NRJ12 parle certes peu de sa vie privée, mais laisse souvent planer le doute concernant sa relation avec le père de son fils Ayvin (1 an), l'attaché de presse de l'homme d'affaires a tenu à mettre les choses au clair.

Suite à plusieurs articles publiés sur les vacances de la jeune femme de 28 ans sur la presqu'île de Quibe­ron, relatant au passage que l'ex-candidate de Secret Story 5 serait encore en couple avec Vincent Miclet, un démenti formel nous a été transmis :

"La relation entre monsieur Vincent Miclet et madame Ayem Nour ne tient qu'à l'imagination de cette dernière. En effet, ils sont séparés depuis septembre 2016. Ils se sont revus à plusieurs reprises et notamment à Saint-Barthélemy cet hiver, mais uniquement pour le bien et l'équilibre de leur fils. Monsieur Miclet ne retiendra que les bons moments passés pendant ces quatre années, mais ne veut plus que la mère de son fils continue à faire croire qu'il existe encore une relation sentimentale avec elle. Monsieur Miclet a toujours vécu dans la réalité, et n'a jamais évolué dans le monde fantasque de la télé-réalité contrairement à son ex-compagne", indique le communiqué.

S'il est à présent très clair qu'entre eux il n'est plus question d'amour, des liens d'amitié demeurent : "Il est évident que Vincent Miclet et Ayem Nour ont décidé d'un commun accord de se séparer il y a de cela plusieurs mois, tout en conservant de très bonnes relations pour le bien et l'équilibre de leur enfant", conclut le communiqué adressé à Purepeople.com exclusivement.

Le 2 mars dernier dans le Mad Mag, Ayem Nour avait passé un tendre message à son ex-compagnon pour son anniversaire : "C'est un jour très important pour moi et très particulier puisqu'il s'agit du jour de naissance du papa de mon fils. Je tenais tout particulièrement à rendre hommage au père de mon fils puisqu'il m'a offert la plus belle chose dans ma vie, mon petit garçon (...) Je fais un gros bisou à Vincent, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Merci pour tout." Une déclaration qui laissait planer un doute concernant les rumeurs de réconciliation qui avaient fait surface quelques semaines plus tôt. Depuis, la nature de la relation entre Ayem Nour et Vincent Miclet demeurait inconnue. Mais ça, c'était avant !

Information exclusive, toute reproduction interdite sans la mention du site Purepeople.com.