Ayem Nour, ses kilos post-grossesse: "J'ai très mal vécu le changement physique"

Il y a quelques jours, Ayem Nour s'est rendue dans les locaux de Purepeople.com afin de participer à une interview confidences menée par Laurent Argelier. La jolie maman d' Ayvin (8 mois), bébé né de sa relation avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, a évoqué sans détour ses complexes post-grossesse.

L'animatrice du Mad Mag (NRJ12), qui nous a déjà fait part de son bonheur d'être maman, a révélé ne pas souhaiter, pour le moment, avoir de deuxième enfant. "J'aimerais déjà me délester de ces nombreux kilos de grossesse", confie la jeune femme de 28 ans. Sans langue de bois, Ayem Nour a ensuite expliqué ne pas être à l'aise avec son nouveau corps. "J'ai très mal vécu le changement physique, très mal vécu la grossesse par rapport au poids que j'ai pris. Je fais un métier d'image donc elle était très importante. J'ai pris beaucoup de kilos et j'ai du mal à les perdre donc, pour l'instant, un deuxième enfant n'est pas d'actualité", confirme-t-elle.

Si ce nouveau corps ne complexe pas la sublime maman au point de "l'empêcher de sortir dehors", il lui rappelle, malgré elle, qu'elle n'a pas toujours été ainsi : "Quand on a été une jeune femme avec un physique plus ou moins attrayant c'est vrai que quand on prend du poids c'est un peu compliqué." Mais, comme le conclut Ayem, visiblement émue : "En même temps avec la merveille que j'ai faite, je ne pense pas trop aux kilos pris."

Afin de perdre ses kilos post-grossesse, Ayem Nour ne souhaite pas passer par la case chirurgie. Elle préfère suivre un régime, faire du sport et s'entourer d'une bonne esthéticienne plutôt que d'avoir recours à une liposuccion. Bravo !

