Ayem Nour, confidences d'une mère : "Je suis très amoureuse de mon fils"

"Il ne faut surtout pas me poser comme question 'Que se passe-t-il dans ta vie privée ?'. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de la partager, mais je pense avoir tout donné aux téléspectateurs depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui", déclare Ayem Nour. Pourtant, lors d'une interview réalisée par Laurent Argelier pour Purepeople.com, l'animatrice du Mad Mag (NRJ12) s'est beaucoup épanchée.

Il y a huit mois, l'ex-star de la saison 5 de Secret Story a donné naissance à son premier enfant, Ayvin, né de sa relation avec l'homme d'affaires Vincent Miclet. Un bébé qui a métamorphosé sa vie. "Être maman, ça change tout. Je pensais avoir aimé avant, mais je me rends compte qu'en fait, je n'ai peut-être pas vraiment aimé ou alors très différemment.(...) Ça apaise énormément parce que l'enfant devient le centre d'intérêt et, du coup, on relativise", déclare la jolie brune de 28 ans.

Déclarant ensuite que lorsque l'on devient maman "on se sent plus faible par peur de ne pas être à la hauteur", Ayem Nour nous a confié être très protectrice envers son fils. "Je suis un mélange de mère juive, arabe, italienne... J'ai tous les défauts de toutes les mères. Je suis une maman un peu étouffante. Il ne le ressent pas encore car il est très petit. J'espère être attentionnée et j'essaie d'être assez présente. Je suis très amoureuse de mon fils", déclare-t-elle, des étoiles plein les yeux.

Ayvin a fait de sa mère "une nouvelle femme". Ayem est d'ailleurs si épanouie dans son nouveau rôle qu'elle aimerait aujourd'hui présenter une émission du type Les Maternelles sur NRJ12. Elle se verrait bien parler couches et biberons avec ses amies Hapsatou Sy et Clara Morgane, devenues toutes les deux mamans il y a peu.

En attendant de peut-être présenter un jour un programme tel que celui-là, l'animatrice star de la chaîne se sent bien dans le Mad Mag, programme qu'elle anime quotidiennement avec sa "bande de potes qui a appris à s'apprivoiser". Chef de cette team qui comprend, entre autres, Émilie Picch, Aurélie Van Daelen, Aymeric Bonnery et Julien Castaldi, Ayem nous a confié avoir un drôle de rituel avant chaque direct : "Je pince les fesses de tous mes chroniqueurs, je leur fais des petites pincettes comme ça, ça les rebooste. Du coup ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes." Pour se motiver, elle, elle contemple la photo de son fils sur son bureau. Eh oui, Ayvin la suit partout !

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Ayem Nour dans notre vidéo.

