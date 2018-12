Ballon d'or 2018 : Kylian Mbappé inaugure un nouveau trophée en famille

La cérémonie clôt une très belle année 2018 pour l'équipe France de football, ce n'est pourtant pas un joueur de Didier Deschamps qui est reparti avec le trophée à la maison. Annoncé comme grand favori, Luka Modric a été élu Ballon d'or 2018, mettant ainsi fin au règne de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi qui aura duré plus de dix ans.

Placé quatrième dans le classement du Ballon d'or, juste derrière son compatriote Antoine Griezmann, Kylian Mbappé gravit les échelons d'année en année. Du haut de ses 19 ans, le petit prodige du PSG originaire de Bondy a inauguré un tout nouveau prix lors de la grande cérémonie qui s'est déroulée au Grand Palais, à Paris, dans la soirée du lundi 3 décembre 2018. Kylian Mbappé s'est vu remettre le trophée Kopa décerné pour la première fois. Cette nouvelle distinction récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. "Je suis vraiment très content de recevoir ce prix. Cela récompense une formidable année que j'ai pu passer grâce à tous mes coéquipiers, que ce soit avec le PSG ou avec mes coéquipiers de la sélection. On a réussi à marquer l'histoire tous ensemble, une aventure formidable que je n'oublierai jamais. (...) C'est une motivation supplémentaire pour continuer à travailler et essayer d'aller plus haut", a-t-il réagi à chaud, aux côté de David Ginola qui a animé la soirée.