Barbara Morel se sépare de Maxime Mermoz après trois ans de mariage

Triste nouvelle pour Barbara Morel et Maxime Mermoz. L'ancienne Miss de 27 ans et le rugbyman de 32 ans du Stade toulousain divorcent. C'est la jolie Sudiste couronnée Miss Nationale 2011 en décembre 2010 qui a officialisé leur séparation sur les réseaux sociaux, débutant son message par un on ne peut plus clair "Clap de fin." "Après six années de vie commune et trois années de mariage, Maxime et moi avons pris la décision de nous séparer et d'avancer chacun de notre côté", a-t-elle ajouté. Malgré cette rupture, Barbara Morel souhaite garder le meilleur de toutes ces années passées ensemble, la naissance de leur fils Aaron survenue en août 2014 : "Un petit garçon formidable qui ne cesse de nous combler de joie et de bonheur."