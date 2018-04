Barbara Schulz et Arié Elmaleh : Grosse gêne face à une vidéo de l'actrice nue

Ils ont beau être en couple depuis trois ans, Barbara Schulz et Arié Elmaleh ont encore des secrets l'un pour l'autre. Pour preuve, ils ont chacun découvert des casseroles lors de leur passage dans Les Enfants de la télé (France 2), ce dimanche 8 avril 2018.

Dans un premier temps, c'est l'actrice de 46 ans qui a d'abord eu la surprise de voir sa moitié - avec laquelle elle partage l'affiche de la pièce de théâtre La Perruche - dans la peau d'un Village People, à l'occasion d'un sketch qui évoquait les JO 2014 de Sotchi. Dans la peau du policier, le frère de Gad Elmaleh se faisait tapoter le fessier et chantonnait des paroles comme : "Tout nu et tout bronzé, c'est moi JO Man." En découvrant la vidéo, Barbara Schulz n'a pu cacher sa surprise. Amusée et surprise, elle a confié : "Je n'avais jamais vu ça. Mais j'aime bien. Le short te va bien."

Arié Elmaleh était quant à lui encore plus mal à l'aise après que l'animateur Laurent Ruquier a dévoilé des images de sa compagne nue, dans un court-métrage baptisé Laisse Tango, sorti en 1996 et réalisé par Pascal Diez. "Allez viens, on rentre. Coupez, coupez !", a plaisanté Arié Elmaleh. Barbara Schulz n'en menait également pas large : "Merde j'ai fait ça ?! J'étais jeune. J'avais totalement oublié ça."