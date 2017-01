Barron Trump : À quoi va ressembler sa scolarité malgré les moqueries ?

À nouvel enfant de président, mesures exceptionnelles. Scolarisé dans une école privée de l'Upper East Side de New York à 45 000 dollars l'année – l'école primaire de Columbia –, Barron Trump, le fils de 10 ans de Donald et Melania Trump, sera quotidiennement accompagné par sa maman, comme c'était déjà le cas jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'à partir de maintenant, le duo sera surveillé de très près et escorté par une garde rapprochée, entrée en fonction de Donald Trump au poste de président des Etats-Unis oblige.

TMZ révèle que les rues de New York où passeront l'écolier et sa mère seront bloquées quelques minutes chaque jour afin d'éviter tout risque d'attaque. Pas de quoi rassurer les autres parents d'élèves, stressés de savoir un fils de président parmi les camarades de leurs enfants alors qu'ils payent pour une certaine tranquillité.

Le retour de Barron à l'école est prévu pour demain, mercredi 25 janvier, et non pour avant-hier, comme le pensait sa maman. Après avoir passé les journées de vendredi et de samedi à Washington pour l'investiture de son mari et prendre ses marques à la Maison Blanche, Melania Trump a regagné la Trump Tower – située en plein coeur de Manhattan – dès le dimanche 22 janvier. La nouvelle première dame pensait que l'école de son fils était ouverte, sauf qu'elle ne l'était pas. TMZ rapporte que le duo s'est retrouvé face aux portes closes de l'établissement. La First Lady avait oublié que la Columbia Grammar and Preparatory School ne rouvrait pas avant le milieu de la semaine pour cause de conférences entre enseignants. Oups !

Barron Trump moqué, les sanctions tombent

Les internautes, qui se sont énormément moqués de lui sur Twitter le 20 janvier dernier, jour de l'investiture de son père, se demandent si Barron ne serait pas autiste. Particulièrement absent lors de la cérémonie officielle retransmise en direct, baillant allègrement devant les caméras du monde entier, le garçon s'est attiré de nombreuses critiques. Mais l'une d'entre elles n'est pas du tout passée.

Katie Rich, auteur dans l'émission américaine Saturday Night Live, s'est attaquée à lui sur Twitter en postant le message suivant, depuis supprimé : "Barron Trump sera la première personne scolarisée à la maison à faire un massacre dans son école."

Suspendue depuis, Katie Rich a été contrainte de présenter ses excuses. "Je m'excuse sincèrement pour ce tweet qui manquait de sensibilité. Je regrette profondément mes actes et mes mots blessants. C'était inexcusable et j'en suis désolée", a-t-elle posté.