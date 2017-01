Investiture de Donald Trump : Barack et Michelle Obama complices jusqu'au bout

C'est maintenant chose faite, Donald Trump est officiellement le 45e président des Etats-Unis en ce 20 janvier. Avant de prêter serment au cours d'une cérémonie protocolaire millimétrée organisée au Capitole, en présence de tous les anciens présidents encore en vie (à l'exception de George H. W. Bush toujours hospitalisé au Texas pour soigner une pneumonie), Donald Trump et son épouse Melania se sont rendus à la Maison Blanche où Barack et Michelle Obama les attendaient.

Avant que le nouveau couple présidentiel ne se présente sur le perron de l'édifice symbolique, Barack et Michelle Obama ont partagé de tendres gestes, une complicité spontanée à l'image de leur huit années passées à la Maison Blanche, qui a tant ravi et touché le peuple américain. Le duo a ensuite été rejoint par Donald et Melania Trump, le nouveau président paré d'une cravate rouge, en référence au parti républicain, et la nouvelle First Lady en tenue bleu ciel signée Ralph Lauren et rappelant l'allure d'une certaine Jackie Kennedy. Pour cette passation officielle suivie par les caméras du monde entier, Melania Trump n'est pas venue les mains vides. Elle a offert un imposant paquet Tiffany & Co à Michelle Obama. Personne ne sait, pour l'instant, quel précieux présent il renfermait.

Les deux couples ont ensuite pris la route du Capitole, où Donald Trump était attendu pour prêter officiellement serment. Soutenu par tous ses enfants - Ivanka, Tiffany, Eric, Donald Jr., et Barron William - le milliardaire américain de 70 ans a reçu de timides baisers de son épouse, peu comparables aux étreintes du couple Obama. Lors de son premier discours très attendu en tant que président des Etats-Unis, Donald Trump a tenu à remercier son prédécesseur, Barack Obama, de son aide pendant la période de transition. Il a également promis de "rendre le pouvoir au peuple", dénonçant "l'establishment qui l'avait confisqué", reprenant des propos récurrents tenus pendant sa campagne électorale. Il s'est engagé à "écouter chaque individu".

"Notre pays va de nouveau rayonner", a assuré Donald Trump, dans un discours associant tout Américain, "quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son lieu de naissance. Ensemble, nous allons faire en sorte que l'Amérique soit fière de nouveau et qu'elle redevienne une grande nation", a-t-il conclu, sous les ovations des participants.

Une fois son discours achevé, l'hymne interprété par la jeune Jackie Evancho, Donald et Melania Trump ont posé avec Barack et Michelle Obama sur les marches du Capitole, avant que ces derniers n'embarquent dans un hélicoptère et quittent pour de bon Washington. Ils passeront les deux prochaines semaines, à Palm Springs en Californie.

Olivia Maunoury