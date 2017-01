George H. W. Bush : L'ex-président en soins intensifs, son épouse hospitalisée

Début d'année particulièrement délicat pour le clan Bush. Alors qu'il est hospitalisé depuis samedi dernier, le 14 janvier, George Herbert Walker Bush (George H. W. Bush) a été placé en soins intensifs mercredi 18 janvier. Atteint d'une pneumonie, l'ancien président américain (1989-1993) de 92 ans a "subi une intervention pour protéger et nettoyer ses voies respiratoires, ce qui a nécessité une sédation", a-t-on appris dans le communiqué officiel transmis à la presse par son fidèle porte-parole Jim McGrath. Il est traité pour un "problème respiratoire aigu", a-t-il également été précisé. L'ancien chef d'État se repose à présent "dans un état stable".

L'épouse de George H. W. Bush a, elle aussi, été hospitalisée par précaution. Âgée de 91 ans, l'ancienne First lady a manifesté fatigue et toux, qui ont poussé les médecins à ne pas prendre de risques. Le couple se trouve dans un hôpital de Houston qu'il connaît particulièrement bien puisque George H. W. Bush s'y est rendu à plusieurs reprises, sa santé se faisant de plus en plus fragile.

Le père de l'ancien président George W. Bush s'est fracturé une vertèbre en juillet 2015 ; en décembre 2014, il avait souffert de problèmes respiratoires ; en novembre 2012, une bronchite l'avait obligé à passer deux mois à l'hôpital. Particulièrement affaibli, George H. W. Bush se déplace à présent en fauteuil roulant.

Alors qu'il devait assister demain, vendredi 20 janvier à l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, George H. W. Bush s'est vu contraint d'annuler sa venue et a adressé une lettre au remplaçant de Barack Obama pour lui présenter ses excuses. "Mon médecin dit que si je reste assis dehors en janvier, je finirai probablement six pieds sous terre. Pareil pour Barbara. Donc nous sommes coincés au Texas", lui a-t-il notamment écrit. De son côté, Donald Trump a souhaité sur Twitter "un prompt rétablissement à George et Barbara Bush".

Tous les autres anciens présidents américains encore en vie assisteront, quant à eux, à l'investiture du candidat républicain et milliardaire de 70 ans : Jimmy Carter (1977-1981), Bill Clinton (1993-2001), George W. Bush (2001-2009) et Barack Obama.

Olivia Maunoury